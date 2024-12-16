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Калужские новости

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Калужанин начал выплачивать алименты, уехав в зону СВО

Калужанин начал выплачивать алименты, уехав в зону СВО

Житель Ферзиковского района, задолжавший пятерым детям более 2,2 миллиона рублей, начал выплаты после того, как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операцииЖитель Ферзиковского района, задолжавший пятерым детям более 2,2 миллиона рублей, начал выплаты после того, как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции.

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