Калужанин начал выплачивать алименты, уехав в зону СВО

Житель Ферзиковского района, задолжавший пятерым детям более 2,2 миллиона рублей, начал выплаты после того, как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операцииЖитель Ферзиковского района, задолжавший пятерым детям более 2,2 миллиона рублей, начал выплаты после того, как заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)