53-летний основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Об этом сообщила в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) мать его младшего ребенка (и еще троих общих детей), 39-летняя топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис.