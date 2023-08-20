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Угрожавшая русским детям заведующая детским садом уволилась. Власти бессильны против поклонницы ВСУ

Угрожавшая русским детям заведующая детским садом уволилась. Власти бессильны против поклонницы ВСУ

Угрожавшая русским детям заведующая детским садом на Ставрополье уволилась по собственному желанию. Власти и полиция оказались бессильны против поклонницы ВСУ Светланы Шелар.

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Комментарии
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Горыныч
Очень плохо, что в этом д/с нет детишек администрации и ментов. Сразу нашли бы повод для возбуждения уголовного дела. Нужен всё таки СМЕРШ. Именно для борьбы с такими чиновниками и ментами.
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13 час.
НН
Надежда Никитина
То, что уволилась уже плюс. Но этого мало. Будет вредить по тихому, да еще со злобой. Надо добивать полицию, администрацию и никаких административок. Высылка на усраину иначе еще нанюхается там народ.
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11 час.

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