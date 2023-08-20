Угрожавшая русским детям заведующая детским садом уволилась. Власти бессильны против поклонницы ВСУ
Угрожавшая русским детям заведующая детским садом на Ставрополье уволилась по собственному желанию. Власти и полиция оказались бессильны против поклонницы ВСУ Светланы Шелар.
Комментарии
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Очень плохо, что в этом д/с нет детишек администрации и ментов. Сразу нашли бы повод для возбуждения уголовного дела. Нужен всё таки СМЕРШ. Именно для борьбы с такими чиновниками и ментами.
То, что уволилась уже плюс. Но этого мало. Будет вредить по тихому, да еще со злобой. Надо добивать полицию, администрацию и никаких административок. Высылка на усраину иначе еще нанюхается там народ.
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