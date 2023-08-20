Угрожавшая русским детям заведующая детским садом уволилась. Власти бессильны против поклонницы ВСУ

Очень плохо, что в этом д/с нет детишек администрации и ментов. Сразу нашли бы повод для возбуждения уголовного дела. Нужен всё таки СМЕРШ. Именно для борьбы с такими чиновниками и ментами.

НН

Надежда Никитина

То, что уволилась уже плюс. Но этого мало. Будет вредить по тихому, да еще со злобой. Надо добивать полицию, администрацию и никаких административок. Высылка на усраину иначе еще нанюхается там народ.