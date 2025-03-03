У православных начался Великий пост

Это время покаяния и подготовки к встрече главного христианского праздника — Пасхи В основе поста – сознательное, добровольное самоограничение ради освобождения своих духовных сил и искоренения страстей и грехов, рассказали на портале «Православие в Карелии«.
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