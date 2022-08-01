Военное обозрение

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Годовщина начала Первой мировой войны

Годовщина начала Первой мировой войны

Последним столкновением великих европейских держав стала Франко-прусская война 1870-1871 гг. С тех пор на континенте было более 40 лет относительного покоя, если не считать Балканские войны, в которых не участвовали великие державы.

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