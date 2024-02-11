Выставка «Афганистан – наша память и боль» открылась в Архангельске

Экспозиция, посвящённая грядущему 35-летию вывода советских войск из Республики Афганистан, открылась накануне в Доме Коммерческого собранияНа ней представлены фотографии из архива Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг», где отражены ход боевых действий и мирная жизнь афганцев, перезахоронение погибших земляков и трудовые будни членов «Долга», личные вещи воинов-интернационалистов, а также рисунки участников конкурса «Афганистан — наша память и боль».