❗️Два беспилотника ВСУ сбили над морем в районе Севастопольской бухты Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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