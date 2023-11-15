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Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны

Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны

© РИА Новости . Евгения Новоженина "Конфликты на Украине и в секторе Газа могут сильно различаться по своей природе, но они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать", — написал колумнист британского The Telegraph Кон Кафлин.

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