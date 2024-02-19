Sony займется производством лазерных диодов. Для увеличения емкости жестких дисков

Корпорация Sony в мае планирует начать серийное производство лазерных диодов, которые способны удвоить емкость жестких дисков при тех же размерахНовая технология позволит с точностью до миллионной доли миллиметра записывать данные на поверхность диска, которая в процессе нагревается до 400 градусов.
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