Sony займется производством лазерных диодов. Для увеличения емкости жестких дисков

Корпорация Sony в мае планирует начать серийное производство лазерных диодов, которые способны удвоить емкость жестких дисков при тех же размерахНовая технология позволит с точностью до миллионной доли миллиметра записывать данные на поверхность диска, которая в процессе нагревается до 400 градусов.