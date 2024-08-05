Это предварительная статья, цель которой состоит в том, чтобы обрисовать моё представление и личный опыт в вопросе предсказаний и предотвращения предсказываемого для отдельно рассматриваемого человека.
О предсказаниях и попытках их предотвращения
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Предсказа́ние — сообщение о некотором событии, которое с большой долей вероятности произойдёт в будущем.
Ответить
17 час.
М
ММ
Лучше послушаться и изменить ход событий, чем погибнуть или остаток жизни жалеть о том, что не послушался. В быту, если "день не задался" (т.е. с утра всё плохо, масса мелких неприятностей), то очень осторожно, медленно, оглядываясь по сторонам ползите домой и ложитесь спать! БУДУЩЕЕ БРОСАЕТ ТЕНЬ НА ПРОШЛОЕ! События развиваются по графику sin x / x .
Ответить
16 час.
Свежие комментарии