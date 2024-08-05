О предсказаниях и попытках их предотвращения

М

ММ

Лучше послушаться и изменить ход событий, чем погибнуть или остаток жизни жалеть о том, что не послушался. В быту, если "день не задался" (т.е. с утра всё плохо, масса мелких неприятностей), то очень осторожно, медленно, оглядываясь по сторонам ползите домой и ложитесь спать! БУДУЩЕЕ БРОСАЕТ ТЕНЬ НА ПРОШЛОЕ! События развиваются по графику sin x / x .