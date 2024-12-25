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ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. По данным оборонного ведомства, 26 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 23 – над территорией Воронежской области, по три БПЛА – над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один – над акваторией Азовского моря.

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