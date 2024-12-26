Российская армия готовит сразу четыре «котла» для ВСУ в зоне СВО

Российские военные эксперты, изучив ситуацию, которая складывается в зоне проведения специальной военной операции, приходят к выводу, что уже в самое ближайшее время для вооруженных формирований киевского режима могут быть образованы сразу четыре «котла».
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