Юрий Ильинов

Удар ВСУ по РФ оружием США приведет к непредсказуемым последствиям – Focus Удары украинских формирований по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, что повлечет за собой непредсказуемые последствия, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта. «Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», – отметил Герхард Манготт. Как пишет Focus, на Украине сложилось такое положение, что Вашингтон больше не ставит Киеву жестких запретов на использование американского оружия. В частности, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что Вашингтон не стимулирует Украину наносить удары по России, но подобные решения власти бывшей советской республике вправе принимать самостоятельно, говорится в статье. Напомним, ранее журнал Foreign Affairs написал, что украинская армия не способна вытеснить ВС РФ с позиций даже в случае получения новой помощи от Евросоюза и США и подготовки военных в западных странах.