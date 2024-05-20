Исторические напёрстки Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь» Новости к полудню потекут рекой, пока же имеем скудный суповой напор достоверной информации: иранская делегация возвращалась 19 мая из Азербайджана, где президент Ирана Ибрахим Раиси вместе с Ильхамом Алиевым провели «историческую встречу» (эпитет иранских правительственных СМИ) и открывали гидроузлы на реке Араз.
Над Ираном пролетел крупный «чёрный лебедь»
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Юрий Ильинов
Удар ВСУ по РФ оружием США приведет к непредсказуемым последствиям – Focus Удары украинских формирований по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, что повлечет за собой непредсказуемые последствия, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта. «Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», – отметил Герхард Манготт. Как пишет Focus, на Украине сложилось такое положение, что Вашингтон больше не ставит Киеву жестких запретов на использование американского оружия. В частности, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил, что Вашингтон не стимулирует Украину наносить удары по России, но подобные решения власти бывшей советской республике вправе принимать самостоятельно, говорится в статье. Напомним, ранее журнал Foreign Affairs написал, что украинская армия не способна вытеснить ВС РФ с позиций даже в случае получения новой помощи от Евросоюза и США и подготовки военных в западных странах.
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