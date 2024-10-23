Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вслед за Познером, прикатила и мать Королевой. Наверное думает, что никто не видел её на митинге

Вслед за Познером, прикатила и мать Королевой. Наверное думает, что никто не видел её на митинге

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Комментарии
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В К
Тварям, которые пускают в страну это ублюдочное племя, отрезать яйца, и заставить их сожрать!!!
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2 час.
ГД
Галина Дубровская
Все противны, не пускать предателей России , нам не нужна вся эта мерзость , мы простые россияне и всегда за Россию были е есть , нашим вашим не мельтешим , нам нужны люди с твёрдым духом российским во всем и стоять за веру до конца победного
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1 час.
valentina sergeeva
Но ведь &quot;прикатила&quot;! Ничего не помешало... и, между прочим, никто. А простым гражданам нельзя препятствовать возвращению предателей, - юридически наказуемо....
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58 мин.

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