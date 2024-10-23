Вслед за Познером, прикатила и мать Королевой. Наверное думает, что никто не видел её на митинге

ГД

Галина Дубровская

Все противны, не пускать предателей России , нам не нужна вся эта мерзость , мы простые россияне и всегда за Россию были е есть , нашим вашим не мельтешим , нам нужны люди с твёрдым духом российским во всем и стоять за веру до конца победного