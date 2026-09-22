ЕС оказался в шаге от истечения части санкций против России

Постпреды 27 стран ЕС 21 сентября не смогли согласовать продление персональных санкций, введенных против 2,6 тысяч физических и юридических лиц в связи с действиями России против Украины.
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