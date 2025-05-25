ABC: осужденная за убийство оператора на съемках «Раста» вышла на свободу

Ассистент по оружию съемочной группы американского фильма «Раст» Ханна Гутьеррес-Рид, приговоренная к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство оператора Галины Хатчинс во время работы над картиной, вышла на свободу.
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