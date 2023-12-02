Тренер «Водника» Иван Максимов: «Мы постарались и выжали максимум»

Вчера в Нососибирске прошёл первый после домашней серии выездной матч «жёлто-зелёных» — команда обыграла местный «Сибсельмаш»Отметим, что никаких изменений в турнирной таблице этот матч не произвёл — как до него, так и после обе команды остались на второй и седьмой позициях соответственно.