На севере Томской области полицейские совместно с юными инспекторами движения провели профилактическую акцию «Письмо водителю!»

Полицейские города Стрежевого совместно с юными инспекторами движения первой гимназии провели профилактическую акцию «Письмо водителю!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автолюбителей.
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