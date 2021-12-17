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На севере Томской области полицейские совместно с юными инспекторами движения провели профилактическую акцию «Письмо водителю!»

Полицейские города Стрежевого совместно с юными инспекторами движения первой гимназии провели профилактическую акцию «Письмо водителю!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автолюбителей.

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