Гибридный автомобиль Geely Preface L появится в России в 2024 году

Российские автолюбители все больше и больше отдают предпочтение китайским машинам. По официальной статистике автобренд Geely имеет в России высокие рейтинги, потому недавно представленный гибридный седан Xingrui L на авторынке Китая имеет все шансы пользоваться спросом и на нашем.
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