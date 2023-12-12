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CAR

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  • Юрий Стенякин
    продавать в три раза дороже китайского аналога. ищите лохов среди своихПродажи электрока...
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Гибридный автомобиль Geely Preface L появится в России в 2024 году

Гибридный автомобиль Geely Preface L появится в России в 2024 году

Российские автолюбители все больше и больше отдают предпочтение китайским машинам. По официальной статистике автобренд Geely имеет в России высокие рейтинги, потому недавно представленный гибридный седан Xingrui L на авторынке Китая имеет все шансы пользоваться спросом и на нашем.

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