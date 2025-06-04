В

Валерий

Зеля ввязывает нас в рефлексивную войну. Он ударил, мы от ветили, не работая на опережение. Целый генерал армии призывает показать на что мы способны. Мир давно об этом знает. А ответ прост - надо своевременно получать информацию по ней активно работать . Чиновники киевские давно бы продали все секреты, а мы имеем мномиллиардную коррупцию и не можем совладать. Яркий примно, Чубайс и его друзья. 5 - я колонна активизирует, ждемс появления старой клячи, которая ранее заявляла примерно следующее: Боря уходи в отствку, ты так надоел.