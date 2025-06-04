Укро-ПВО перестала сбивать «Герани» из-за беспилотников-имитаторов Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев призвал нанести ответный удар по разведуправлению ВСУ.
Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»
Комментарии
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Валерий
Зеля ввязывает нас в рефлексивную войну. Он ударил, мы от ветили, не работая на опережение. Целый генерал армии призывает показать на что мы способны. Мир давно об этом знает. А ответ прост - надо своевременно получать информацию по ней активно работать . Чиновники киевские давно бы продали все секреты, а мы имеем мномиллиардную коррупцию и не можем совладать. Яркий примно, Чубайс и его друзья. 5 - я колонна активизирует, ждемс появления старой клячи, которая ранее заявляла примерно следующее: Боря уходи в отствку, ты так надоел.
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5 час.
Сергей Догадин
Мы хохлов в таких статьях уже всех победили и не по одному разу. А эти побежденные уничтожили половину нашей стратегической авиации.Может нужно переходить от никчемной писанине к действиям.
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2 час.
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