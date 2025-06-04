Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Ну напишут "факты не подтвердились". Электорат выпьет успокоительного и сможет спать спокойно. Пока за кем-то другим ...Полиция начала пр...
  • Надежда
    Эти мрази ждут смены президента...Ургант вернулся, ...
  • Сергей Догадин
    Мы хохлов в таких статьях уже всех победили и не по одному разу. А эти побежденные уничтожили половину нашей стратеги...Киев парализован ...

Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»

Киев парализован страхом, уничтожены командиры «Азова». Но это еще не «ответка»

Укро-ПВО перестала сбивать «Герани» из-за беспилотников-имитаторов Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев призвал нанести ответный удар по разведуправлению ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
Зеля ввязывает нас в рефлексивную войну. Он ударил, мы от ветили, не работая на опережение. Целый генерал армии призывает показать на  что мы способны. Мир давно об этом знает. А ответ прост - надо своевременно получать информацию по ней активно работать . Чиновники киевские давно бы продали все секреты, а мы имеем мномиллиардную коррупцию и не можем совладать. Яркий примно, Чубайс и его друзья. 5 - я колонна активизирует, ждемс появления старой клячи, которая ранее заявляла примерно следующее: Боря уходи в отствку, ты так надоел.
Ответить
5 час.
Сергей Догадин
Мы хохлов в таких статьях уже всех победили и не по одному разу. А эти побежденные уничтожили половину нашей стратегической авиации.Может нужно переходить от никчемной писанине к действиям.
Ответить
2 час.
наверх