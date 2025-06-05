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Царьград

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Как возможный участник атаки дронов в Приангарье связан с Украиной: Всплыли факты о бизнес-интересах

Как возможный участник атаки дронов в Приангарье связан с Украиной: Всплыли факты о бизнес-интересах

Возможно причастный к атаке в Иркутской области имел зарегистрированный бизнес на Украине.В распоряжении РИА Новости оказались документы, из которых следует, что возможный причастный к атаке БПЛА на аэродром в Иркутской области 10 лет назад регистрировал бизнес на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Все кто свяжется с Украиной плохо кончит,не до денег юудит!
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