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Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ

Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания СМИД СНГ

В среду, 7 октября, глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Туркменистане.

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