У каждого сада своя неповторимая история

﻿﻿Каждый сад имеет свою уникальную историю. Кто-то создает свой сад с нуля, кому-то приходится подстраиваться под рамки существующих насаждений, кому-то приходится умело проходить процесс, кому-то приходится учиться на своих ошибках и неоднократно переделывать клумбу.