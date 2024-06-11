У каждого сада своя неповторимая история

Каждый сад имеет свою уникальную историю. Кто-то создает свой сад с нуля, кому-то приходится подстраиваться под рамки существующих насаждений, кому-то приходится умело проходить процесс, кому-то приходится учиться на своих ошибках и неоднократно переделывать клумбу.
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