Узбекистан: города, которые поразят вас своим великолепием и историей Узбекистан — это страна, где древние традиции гармонично сочетаются с наследием Великого шёлкового пути, изысканной архитектурой и тёплым гостеприимством местных жителей.
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