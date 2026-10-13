Штурмовики 51-й армии группировки войск «Центр» продвинулись в центральной и северно-западной частях Доброполья в Донецкой Народной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Шантаж Зеленского...
- ГБ Троллинг и унижен...
- ГБ Каллас и фон дер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым