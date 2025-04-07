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Царьград

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Россия признала нежелательной японскую организацию, критиковавшую юрисдикцию

Россия признала нежелательной японскую организацию, критиковавшую юрисдикцию

Генеральная прокуратура России постановила признать нежелательной японскую организацию "Ассоциация по вопросам северных территорий".

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Комментарии
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Eduard
Все &quot;независимые&quot; оплачиваютс кем-то с какиминто целями.!
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