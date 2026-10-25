УМЕРЕТЬ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТОЛЬКО КОММУНИСТОМ Сегодня исполняется 146 года со дня рождения прославленного советского генерала Дмитрия Карбышева.
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Вечная память замечательному человеку Д.М.Карбышеву !
Слава Герою и вечная память!