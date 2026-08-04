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МОСИНФОРМ

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Торжества в честь Ильина дня и годовщины ВДВ прошли в столице

Торжества в честь Ильина дня и годовщины ВДВ прошли в столице

На улице Ильинке, Красной площади, в парке «Зарядье» и конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти пророка Божия Илии, 420-летию Ильинского набата и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

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