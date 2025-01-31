Overwatch 2 ждёт революция, Take-Two убила ещё один мод на GTA, авторы Path of Exile извинились…

Grinding Gear Games извинилась и пообещала скоро вернуться к поддержке первой Path of Exile; Blizzard хочет устроить «ревоюцию» в PvP-геймплее Overwatch 2; создатели Clair Obscur: Expedition 33 поведали новые подробности проекта; авторы Helldivers 2 намерены поддерживать игру на протяжении многих лет, только бы люди играли; крупное обновление настигло Ravenswatch; Date Everything! в очередной раз .
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