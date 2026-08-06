Дело челябинских дальнобойщиков: водителей судят за доставку БПЛА к военным аэродромам

По данным следствия, они входили в группу, организованную уроженцами Украины. В России продолжается резонансный судебный процесс над группой челябинских водителей-дальнобойщиков, которых обвиняют в причастности к атакам на военные объекты, произошедшим летом 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии