Видео: Жителям Смоленска рассказали о действиях в случае атаки БПЛА

Поясняем, что нужно делать и что запрещено при обнаружении беспилотников в воздухе над Смоленском Военные призвали жителей и гостей Смоленска быть бдительными и напомнили, как действовать в случае обнаружения подозрительных беспилотных летательных объектов.
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