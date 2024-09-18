Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В школах многие скоро будут сидеть в никабах: Законопроект о запрете никабов не поддержан правительством

В школах многие скоро будут сидеть в никабах: Законопроект о запрете никабов не поддержан правительством

Avia.pro - СМИ Россия, матушка, куда же ты катишься? Похоже, что совсем скоро наши школы превратятся в нечто, больше напоминающее восточный базар, чем привычные учебные заведения.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Что то становится мне не понятна &quot;разделение властей&quot;. Считал, что Дума законодательная власть, депутаты которой должны представлять интересы нарада и издавать законы. А правительство выполнять эти законы, а не трактовать их. Если правительство может заблокировать любой закон, то зачем нам нужна Дума, с  колоссальными затратами на её содержание, если она ни чего не решает?
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1 час.
Владимир Соколов
я не думаю, а полностью уверен, что не дойдет до чиновников. они больше боятся  своего народа чем террористов. да и думать они умеют только о бабле в своих карманах. вот когда их деньгам будет угроза со стороны террористов, вот тогда они начнут думать куда спрятать бабло и как обезопасить его , и только тогда ,возможно, к сохранению своего бабла они за бесплатно привлекут население.
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1 час.
Владимир Соколов
запрети директор школы и утром окажется в больнице. 😂
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1 час.

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