В школах многие скоро будут сидеть в никабах: Законопроект о запрете никабов не поддержан правительством

Что то становится мне не понятна "разделение властей". Считал, что Дума законодательная власть, депутаты которой должны представлять интересы нарада и издавать законы. А правительство выполнять эти законы, а не трактовать их. Если правительство может заблокировать любой закон, то зачем нам нужна Дума, с колоссальными затратами на её содержание, если она ни чего не решает?

Владимир Соколов

я не думаю, а полностью уверен, что не дойдет до чиновников. они больше боятся своего народа чем террористов. да и думать они умеют только о бабле в своих карманах. вот когда их деньгам будет угроза со стороны террористов, вот тогда они начнут думать куда спрятать бабло и как обезопасить его , и только тогда ,возможно, к сохранению своего бабла они за бесплатно привлекут население.