Собянин: В Москве подготовили большую программу для горожан старшего поколения

Более 200 групп посвящены истории страны, кино и краеведению Главные мероприятия проекта «Московское долголетие», которые пройдут этой осенью и зимой, в своем Telegram-канале представил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии