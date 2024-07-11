В The First Descendant наконец-то добавят автоподбор игроков на “хардове” операцим Лу...

В The First Descendant наконец-то добавят автоподбор игроков на “хардове” операцимЛутер-шутер The First Descendant, разработанный NAT Games под эгидой Nexon, дебютировал на ПК и консолях, завоевав внимание большого числа активных игроков.
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