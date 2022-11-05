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Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового WTA

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс вышли в полуфинал парного итогового турнира WTA. Это стало известно после победы Людмилы Киченок и Алены Остапенко над Анной Данилиной и Беатрис Хаддад-Майей.

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