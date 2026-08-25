История и археология: Как отличница из Смольного и любимица императрицы потеряла её расположение: Почему стала «забытой игрушкой» Сашенька Левшина

Всем известно, что Екатерина Великая выделяла некоторых воспитанниц Смольного института. Но что стояло за вниманием императрицы? Кем были для нее эти воспитанницы? И как жилось самим любимицам Екатерины? Очень показательна в этой ситуации история Сашеньки Левшиной.
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