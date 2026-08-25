Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

История и археология: Как отличница из Смольного и любимица императрицы потеряла её расположение: Почему стала «забытой игрушкой» Сашенька Левшина

История и археология: Как отличница из Смольного и любимица императрицы потеряла её расположение: Почему стала «забытой игрушкой» Сашенька Левшина

Всем известно, что Екатерина Великая выделяла некоторых воспитанниц Смольного института. Но что стояло за вниманием императрицы? Кем были для нее эти воспитанницы? И как жилось самим любимицам Екатерины? Очень показательна в этой ситуации история Сашеньки Левшиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии