История и археология: Как отличница из Смольного и любимица императрицы потеряла её расположение: Почему стала «забытой игрушкой» Сашенька Левшина

Всем известно, что Екатерина Великая выделяла некоторых воспитанниц Смольного института. Но что стояло за вниманием императрицы? Кем были для нее эти воспитанницы? И как жилось самим любимицам Екатерины? Очень показательна в этой ситуации история Сашеньки Левшиной.