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Из школьной жизни. У Маши начала расти грудь, а у Лены нет... А ведь были лучшими подругами

Из школьной жизни. У Маши начала расти грудь, а у Лены нет... А ведь были лучшими подругами

Жена возвратилась домой утром. Муж открыл дверь: - Где ты была? Уже 4:00! Ты же говорила, что у вас девичник до 23:00! - Парковалась… - Папа! Я хочу большую Барби! - Я тоже… но мама не разрешает… Умная женщина всегда отпустит своего мужика погулять… … а мудрая еще и с собакой… Непонятно, каким способом размножаются таджики.

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