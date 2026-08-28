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Жители Херсона возмущаются отсутствием помощи от украинской администрации города

Жители Херсона возмущаются отсутствием помощи от украинской администрации города

Оставшиеся в оккупированном Украиной Херсоне жители возмущаются тем, что за четыре года активных боевых действий в регионе украинская администрация города не обеспечила бесплатную эвакуацию населения, не было создано никаких программ для переселенцев, их не обеспечивают даже в.

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