Жители Херсона возмущаются отсутствием помощи от украинской администрации города

Оставшиеся в оккупированном Украиной Херсоне жители возмущаются тем, что за четыре года активных боевых действий в регионе украинская администрация города не обеспечила бесплатную эвакуацию населения, не было создано никаких программ для переселенцев, их не обеспечивают даже в.
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