В четырех населённых пунктах Крыма временно ограничили подачу воды из-за ремонтных работ

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в следующих населённых пунктах: Село Белоглинка Симферопольского района (ориентировочно до 15:00).
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