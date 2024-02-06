Шольц заявил, что конца конфликта на Украине не видно

На сегодняшний день непонятно, когда может завершиться конфликт на Украине. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем в понедельник, 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии