Суперклей проявляет отличные характеристики при временной фиксации пластмассовых деталей, однако его применение ограничено.
Сода и суперклей: мастер показал как сделать смесь для заклеивания намертво любой пластмассы
Комментарии
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oleg geraskin
Лучше смесь графита и соды, чем одна сода. https://www.youtube.com/watch?v=siY3-WQLdMU
Forget the Baking Soda! The Most Effective and Robust Adhesive I Have Ever Seen
YouTube
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15 час.
ч
чвсатпкьл
(Суперклей содержит в себе цианоакрилат, который взаимодействуя с гидрокарбонатом натрия (содой), моментально проходит процесс полимеризации) вывод, как всегда, смешной. Сода и другие порошки здесь всего лишь выступают как наполнители так же как и с эпоксидной смолой. А степень полимеризации цианоакрилата зависит от влажности которая берётся из воздуха, а ещё лучше от воды.
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12 час.
СК
Сергей Коробов
Сода является кристаллогидратом, именно за счёт кристаллической воды и происходит практически мгновенная полимеризация цианакрилата при контакте с содой. Пользуюсь этим методом уже достаточно давно, так что лично для меня это не новость. А Вы учите химию, дружище.
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4 час.
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