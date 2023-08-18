Сода и суперклей: мастер показал как сделать смесь для заклеивания намертво любой пластмассы

ч

чвсатпкьл

(Суперклей содержит в себе цианоакрилат, который взаимодействуя с гидрокарбонатом натрия (содой), моментально проходит процесс полимеризации) вывод, как всегда, смешной. Сода и другие порошки здесь всего лишь выступают как наполнители так же как и с эпоксидной смолой. А степень полимеризации цианоакрилата зависит от влажности которая берётся из воздуха, а ещё лучше от воды.