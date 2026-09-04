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Школьник из Калининграда получил шесть лет колонии за диверсии и теракт

Школьник из Калининграда получил шесть лет колонии за диверсии и теракт

В Калининградской области подростка отправили в колонию за теракт и диверсию. Юноша получал задания на совершение поджогов от кураторов, которые заплатили ему свыше 100 тыс.

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