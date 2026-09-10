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Регионы России

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Правительство России приняло меры по обеспечению устойчивости рынка топлива

Правительство России приняло меры по обеспечению устойчивости рынка топлива

Руководители крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) представили правительству РФ отчёт о мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования внутреннего топливного рынка.

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