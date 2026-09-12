«Плевок в Трампа»: Зеленский в Канаде подписал акт о «100-летнем партнёрстве»

Зеленский завершил визит в Канаду и возвращается в Европу. Поездка проходила на фоне резко ухудшившихся отношений Оттавы с Вашингтоном: Трамп ввел запрет на импорт канадского алкоголя, молочной продукции и мотоциклов, а Карни ответил пошлинами «доллар за доллар».
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