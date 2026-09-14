Горячие соли превращают пластиковые отходы в компоненты нового топлива

Исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) разработали метод, который позволяет превращать обычный полиэтиленовый мусор — пакеты, разделочные доски и прочую бытовую пластмассу — в жидкое топливо, близкое по составу к бензину и дизелю.