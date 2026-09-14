НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

510 подписчиков

Горячие соли превращают пластиковые отходы в компоненты нового топлива

Горячие соли превращают пластиковые отходы в компоненты нового топлива

Исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) разработали метод, который позволяет превращать обычный полиэтиленовый мусор — пакеты, разделочные доски и прочую бытовую пластмассу — в жидкое топливо, близкое по составу к бензину и дизелю.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым