Горячие соли превращают пластиковые отходы в компоненты нового топлива

Исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) разработали метод, который позволяет превращать обычный полиэтиленовый мусор — пакеты, разделочные доски и прочую бытовую пластмассу — в жидкое топливо, близкое по составу к бензину и дизелю.
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