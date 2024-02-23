Кто ответит за удар по Белгороду, во время которого погибли десятки людей?Почему генерала Сырского прозвали Генералом 200?

ФОТО: BELGOROD REGION GOVERNOR/GLOBALLOOPRESS ПРЕДСМЕРТНАЯ АГОНИЯ ГЕНЕРАЛА 200: СИГНАЛ ПРИНЯТ Кто ответит за удар по Белгороду, во время которого погибли десятки людей? Как повлияет на ход СВО освобождение Авдеевки? Почему генерала Сырского прозвали Генералом 200? Обсудим это с экспертами Александром Матюшиным и Михаилом Онуфриенко.