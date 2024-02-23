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Позитив для оптимистов

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Кто ответит за удар по Белгороду, во время которого погибли десятки людей?Почему генерала Сырского прозвали Генералом 200?

Кто ответит за удар по Белгороду, во время которого погибли десятки людей?Почему генерала Сырского прозвали Генералом 200?

ФОТО: BELGOROD REGION GOVERNOR/GLOBALLOOPRESS ПРЕДСМЕРТНАЯ АГОНИЯ ГЕНЕРАЛА 200: СИГНАЛ ПРИНЯТ Кто ответит за удар по Белгороду, во время которого погибли десятки людей? Как повлияет на ход СВО освобождение Авдеевки? Почему генерала Сырского прозвали Генералом 200? Обсудим это с экспертами Александром Матюшиным и Михаилом Онуфриенко.

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