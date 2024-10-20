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В Siemens заявили о бессмысленности инвестировать в Германию

В Siemens заявили о бессмысленности инвестировать в Германию

Экономический климат в Германии ухудшается. Инвестировать в ФРГ стало бессмысленным занятием. Об этом в ходе открытого заседания комитета по финансам бундестага заявил руководитель налоговой службы (департамента) конгломерата Siemens AG Кристиан Кезер.

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