Математик Оселедец оценил вероятность большого выигрыша в лотерею в 0,2%

Вероятность крупного выигрыша в лотерею не дотягивает даже до двух десятых процента, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец 3 января «РИА Новости».