Математик Оселедец оценил вероятность большого выигрыша в лотерею в 0,2%

Вероятность крупного выигрыша в лотерею не дотягивает даже до двух десятых процента, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец 3 января «РИА Новости».
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