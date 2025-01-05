Депутат бундестага рассказал о возможном визите Шольца в Москву

Команда канцлера Германии Олафа Шольца готовит его визит в Москву, который может состоятся до досрочных выборов 23 февраля, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер 5 декабря в социальной сети X.