Депутат бундестага рассказал о возможном визите Шольца в Москву

Команда канцлера Германии Олафа Шольца готовит его визит в Москву, который может состоятся до досрочных выборов 23 февраля, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер 5 декабря в социальной сети X.
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