Украинский пленный рассказал о попадании на позиции ВС РФ из-за пьяного водителя БМП

Пленный украинский военнослужащий, стрелок 15-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Грядыль рассказал, что попал в плен по вине нетрезвого механика-водителя боевой машины пехоты (БМП), по ошибке отвезшего украинских боевиков на позиции Вооруженных сил (ВС) РФ.
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